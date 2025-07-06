Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

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Военные развенчивают российские фейки

В ответ на манипуляции России о контроле над населенным пунктом Дачное в Днепропетровской области морпехи решили показать, какова реальность. Так воины вывесили в населенном пункте свой флаг, как символ контроля над территорией.

В воскресенье, 6 июля, воины 2-го батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты утвердили, что ВСУ не отдают россиянам Дачное и не пропускают оккупантов в Днепропетровскую область.

Мы вывесили флаг нашей бригады в Дачном! Этот флаг – не просто клочок ткани. Это символ полного и безоговорочного контроля Сил обороны Украины над этим населенным пунктом,

– сообщили военные.

Флаг морской пехоты вывесили над Дачным: смотрите видео

Таким символическим образом военные решили напомнить россиянам, что именно ВСУ находятся в населенном пункте и они готовы сражаться до конца, не отдавая ни одного метра нашей земли оккупантам.

К слову, российская армия пыталась зайти в Дачное. Враг совершил несколько попыток наступления, но был остановлен Силами обороны. Оккупантов уничтожили и взяли в плен, а село остается украинским.