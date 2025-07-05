Так оценивают обстановку в своей зоне ответственности бойцы 31 ОМБр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Ситуация развивается динамично

В полосе ответственности 31 ОМБр на Новопавловском направлении ситуация развивается динамично. Враг не оставляет своих наступательных попыток и намеренно пытается менять направления для этого.

Ему и не мешают потери личного состава.

На нашей полосе, где мы соответственно выполняем задачи, то это 100% до Днепропетровской области противник не дошел, его пехотные части. Если говорить о том, что он может залететь на беспилотных летательных аппаратах, имеется в виду и FPV-дроны, или это разведывательный дрон. Разведывательный дрон для него это задача посильная, а FPV-дроны на оптоволокне, то это будет достаточно ценный дрон, имеет дальность где-то 30 километров, чтобы безопасные для оператора запуски были. Пехотных подразделений не обнаружено, это с прежнего времени по крайней мере в нашей полосе,

– рассказал о ситуации военнослужащий с позывным "Вектор".

Несмотря на потери, враг не оставляет попыток наступления

ВСУ фиксируют единичные случаи применения бронетехники преимущественно в темное время суток.

"Также не отказался от применения мотоциклов, но это единичные уже, не группа 7 – 8 мотоциклов, а 2, 1, даже 3 – это уже будет редко", – рассказал военный.

Также круглосуточно пытаются продвигаться пехотные группы. Особенно активны они во время плохих погодных условий, чтобы нивелировать разведку БпЛА.

Из нюансов таких, недавно даже видел на сайтах вражеских, противник рассказывал, что он применяет ноу-хау, как говорится, это движение на мотоциклах в антидронових плащах. Странно, возможно, это рассчитано на какую-то публику, скажем так, вражескую, но если даже пехотинец на мотоцикле будет в антидроновом плаще, то сам двигатель транспортного средства, он достаточно горячий, его видно еще лучше, чем того пехотинца,

– добавил "Вектор".

Он также рассказал, что российских штурмовиков можно разделить на 2 группы. Одни имеют "физические отличия" – они без лишнего веса и выносливее. Другие – пытаются закрепиться на позициях, или подносят боеприпасы или продукты.

Бывают случаи, что они пытаются перемотаться желтым или синим скотчем, чтобы выдавать себя за ВСУ.