Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Силы обороны Украины уничтожают оккупантов на этом направлении. Они не дают возможности врагу закрепиться. Но ситуация непростая.

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Почему Россия лезет на Днепропетровщине

Как отметил Братчук, на самом деле ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

Очевидно, что враг пытается через территорию Днепропетровщины обойти некоторые наши линии обороны, которые сегодня защищают Покровск. Это один из отрезков, где враг пытается с фланга обойти опорный пункт,

– отметил Братчук.

Кроме того, враг также пытается прорваться на территории Запорожской области в районе Каменского. Оккупанты буквально уничтожили этот населенный пункт.

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Добавим, по состоянию на 5 июля Россия потеряла более 1 миллиона 25 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10990 танков, 22953 боевых бронированных машин, 29921 артиллерийскую систему и т.д.