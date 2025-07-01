Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. 30 июня украинские защитники успешно поразили пункт управления 8-й общевойсковой армии России на временно оккупированной части Донецкой области.

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Украинские военные уничтожили штаб россиян возле Покровска

Потери врага пока уточняются. Этот прицельный удар серьезно усложнит способность российских войск планировать и проводить операции на направлениях Покровска и Торецка.

В Силах обороны отметили, что и в дальнейшем последовательно разрушать систему управления и связи врага, пока все оккупанты не покинут территорию Украины.