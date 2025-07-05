Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що Сили оборони України знищують окупантів на цьому напрямку. Вони не дають можливості ворогу закріпитися. Але ситуація непроста.

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Чому Росія лізе на Дніпропетровщині

Як наголосив Братчук, насправді ситуація на Дніпропетровщині є доволі напруженою. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.

Очевидно, що ворог намагається через територію Дніпропетровщини обійти деякі наші лінії оборони, які сьогодні захищають Покровськ. Це один з відтинків, де ворог намагається з флангу обійти опорний пункт,

– зазначив Братчук.

Крім того, ворог також намагається продертися на території Запорізької області в районі Кам'янського. Окупанти буквально знищили цей населений пункт.

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Додамо, станом на 5 липня Росія втратила понад 1 мільйон 25 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10990 танків, 22953 бойових броньованих машин, 29921 артилерійську систему тощо.