Об этом Путин заявил во время заседания коллегии Минобороны России, передают российские СМИ.

Важно Нельзя верить, – Путин требует от США документ о гарантии безопасности

Несмотря на многочисленные заявления Украины о том, что мы не собираемся освобождать оккупированные территории силой, Путин продолжает доказывать обратное.

Поставят (США – 24 канал) в Украине гиперзвуковое оружие, а затем под его прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы России, скажем на Крым, при выгодных, как они считают, для себя обстоятельствах,

– сказал российский президент.

Обратите внимание! Украина настаивает на том, что будет возвращать свои территории, оккупированные Россией, исключительно политико-дипломатическим путем.

Риторика Путина по НАТО

Последние несколько месяцев российский президент искажает факт скопления войск России на границе с Украиной в свою пользу. Так, он говорит, что таким образом Россия якобы защищается от внешних атак, в частности со стороны НАТО.

МИД России обнародовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, страна-оккупант требует от НАТО обязательств не брать Украину в Альянс. Москва угрожает не допустить размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии. Об этом заявил глава российской делегации по военной безопасности.

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