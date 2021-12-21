Москва угрожает не допустить ни при каких условиях размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии. Об этом заявил глава российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов.

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Попытки "заговорить" Россию не будут успешными. Или ответ будет совсем другим,

– сказал он.

По словам Гаврилова, Альянс якобы регулярно проводит учения вблизи российских границ и совершает полеты над Прибалтикой и Черным морем. Чиновник цинично подчеркнул, что действия Запада в вопросах безопасности России больше не будут оставаться безнаказанными.

Лиса больше лазить в курятник не будет. Вместо лесодава уже вырос крупный волкодав,

– сказал Гаврилов с агрессивной иронией.

В то же время Россия также обнародовала свои предложения для НАТО по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. В частности, в одной из них Кремль требует отказать Украине в возможности стать членом Альянса.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

Как заявлял Госдеп США, есть сомнения, что Украина присоединится к НАТО в течение ближайших 10 лет. Кроме того, Вашингтон может давить на Киев из-за вопроса вероятной автономии оккупированных территорий.

В то же время в МИД Украины называли стратегической ошибкой НАТО то, что Альянс не предоставил Украине членство до 2014 года. В таком случае Россия бы не напала на нашу страну.

Как заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, вступление Украины в НАТО – это коллективное политическое решение. Хотя сейчас эта перспектива может казаться далекой, все может внезапно измениться.

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