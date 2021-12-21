Москва погрожує не допустити ні за яких умов розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії. Про це заявив глава російської делегації щодо військової безпеки Костянтин Гаврилов.

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Спроби "заговорити" Росію не будуть успішними. Або відповідь буде зовсім іншою,

– сказав він.

За словами Гаврилова, Альянс нібито регулярно проводить навчання поблизу російських кордонів та здійснює польоти над Прибалтикою та Чорним морем. Чиновник цинічно підкреслив, що дії Заходу у питаннях безпеки Росії більше не залишатимуться безкарними.

Лисиця більше лазити в курник не буде. Замість лісодава вже виріс великий вовкодав,

– сказав Гаврилов з агресивною іронією.

Водночас Росія також оприлюднила свої пропозиції для НАТО щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Зокрема, в одній із них Кремль вимагає відмовити Україні у можливості стати членом Альянсу.

Що відомо про вступ України в НАТО

Як заявляв Держдеп США, є сумніви, що Україна долучиться до НАТО протягом найближчих 10 років. Крім того, Вашингтон може тиснути на Київ через питання ймовірної автономії окупованих територій.

Водночас у МЗС України називали стратегічною помилкою НАТО те, що Альянс не надав Україні членство до 2014 року. У такому випадку Росія б не напала на нашу державу.

Як заявляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, вступ України до НАТО – це колективне політичне рішення. Хоч зараз ця перспектива може здаватися далекою, усе може раптово змінитися.

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