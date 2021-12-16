Мовиться про геополітичну ситуацію в світі. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Шанс може з'явитися будь-коли, тому що може виникнути "чорний лебідь" в міжнародній політиці, тобто якісь події, які абсолютно змінять розклад сил", – наголосила Маляр.

Готовність до вступу в НАТО

За словами заступниці глави Міноборони, Україна повинна щодня бути готовою до такого шансу. Зараз впроваджують низку реформ, щоб відповідати стандартам НАТО.

У цій сфері ми рухаємося за планом і навіть випереджаємо в деяких досягненнях країни, які вже є членами НАТО,

– акцентувала Маляр.

Важливим моментом є закладений оборонний бюджет України, який у 2021 році формували за стандартами Альянсу. Країни-учасниці виділяють на озброєння майже 20% бюджету і Україна дотримується цієї норми.

Переймають у Міноборони й стандарти НАТО щодо освіти й кадрового менеджменту. Зокрема щодо умов та стимулів для просування по військовій кар'єрі.

Співпраця з союзниками України

Українські війська також проводять спільні навчання з країнами Організації Північноатлантичного договору, беруть участь в спільних операціях. Часто представники України показують результати, кращі за ті, що в закордонних колег.

Наші сили спеціальних операцій – це те, чим ми можемо пишатися, як і Головним управлінням розвідки,

– зауважила Маляр.

Зараз Україна активно обмінюється розвідінформацією зі союзниками. Заступниця міністра оборони підкреслила, що українцям є чим здивувати партнерів.

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