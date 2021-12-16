Мовиться про геополітичну ситуацію в світі. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
До теми Франція та США обговорять вступ України в НАТО
"Шанс може з'явитися будь-коли, тому що може виникнути "чорний лебідь" в міжнародній політиці, тобто якісь події, які абсолютно змінять розклад сил", – наголосила Маляр.
Готовність до вступу в НАТО
За словами заступниці глави Міноборони, Україна повинна щодня бути готовою до такого шансу. Зараз впроваджують низку реформ, щоб відповідати стандартам НАТО.
У цій сфері ми рухаємося за планом і навіть випереджаємо в деяких досягненнях країни, які вже є членами НАТО,
– акцентувала Маляр.
Важливим моментом є закладений оборонний бюджет України, який у 2021 році формували за стандартами Альянсу. Країни-учасниці виділяють на озброєння майже 20% бюджету і Україна дотримується цієї норми.
Переймають у Міноборони й стандарти НАТО щодо освіти й кадрового менеджменту. Зокрема щодо умов та стимулів для просування по військовій кар'єрі.
Співпраця з союзниками України
Українські війська також проводять спільні навчання з країнами Організації Північноатлантичного договору, беруть участь в спільних операціях. Часто представники України показують результати, кращі за ті, що в закордонних колег.
Наші сили спеціальних операцій – це те, чим ми можемо пишатися, як і Головним управлінням розвідки,
– зауважила Маляр.
Зараз Україна активно обмінюється розвідінформацією зі союзниками. Заступниця міністра оборони підкреслила, що українцям є чим здивувати партнерів.
Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО: дивіться відео
Вступ України в НАТО: останні новини
- Однією з вимог Володимира Путіна у розмові з Джо Байденом була гарантія невступу України в НАТО. Президент США заявив, що це питання – лише між офіційним Києвом та Альянсом.
- Водночас у Держдепі США заявили, що Україна може не долучитися до Організації упродовж найближчих 10 років.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс не піде на компроміси з Росією й не відкликатиме свою обіцянку 2008 року.