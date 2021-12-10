Франція наголосила на важливості продовжувати діалог про вступ України в НАТО
Однак наразі "рано робити остаточні висновки" щодо цієї розмови. 10 грудня міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле-Дріан зустрінеться з Ентоні Блінкеном.
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Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО – 24 канал),
– сказав французький міністр.
Водночас очільниця міноборони Франції Флоранс Парлі наголосила на важливості безперервно продовжувати цей діалог.
Вступ України в НАТО: останні новини
- Раніше президент Росії Володимир Путін вимагав надати гарантії, що Україну не візьмуть у НАТО.
- Політик побідкався Джо Байдену, що НАТО нібито розвертає свій військовий потенціал поблизу російського кордону. А це, мовляв, викликає занепокоєння Кремля.
- Водночас американський президент відповів російському колезі, що ніхто не має права диктувати, чи вступати Україні в Альянс. Таке рішення схвалюватиме лише НАТО.
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