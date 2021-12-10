Франція наголосила на важливості продовжувати діалог про вступ України в НАТО

Однак наразі "рано робити остаточні висновки" щодо цієї розмови. 10 грудня міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле-Дріан зустрінеться з Ентоні Блінкеном.

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Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО – 24 канал),
– сказав французький міністр.

Водночас очільниця міноборони Франції Флоранс Парлі наголосила на важливості безперервно продовжувати цей діалог.

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