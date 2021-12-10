Напруженість дуже висока, – генсек НАТО
На підтримку всіх зусиль з підготовки зустрічі в нормандському форматі виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це політик заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле-Дріаном.
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На зустрічі іноземні чиновники обговорили російські війська біля кордону України. Вони наголосили, що Кремль створює напруженість.
Діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока,
– сказав Столтенберг.
Нормандський формат: останні новини
- Востаннє зустріч лідерів нормандської четвірки відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори. Тому вони відбуваються лише на рівні міністрів та радників й особливого ефекту не дають.
- Кремль запропонував провести зустріч на рівні міністрів 11 листопада. Однак очільник російського МЗС Сергій Лавров 8 листопада відмовився брати участь у перемовинах. Мовляв, немає узгодженого підсумкового документа.
- У Франції та Німеччині назвали такі дії "неправильною позицією", а речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Кремль вкотре продемонстрував, що саме він блокує переговори.
- Згодом, 17 листопада, російське міністерство опублікувало конфіденційне листування Лаврова та його французького колеги Жана Іва Ле-Дріана. Український урядовець Дмитро Кулеба назвав це "спробою остаточно добити нормандський формат".
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