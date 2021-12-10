Напряженность очень высокая, – генсек НАТО.
В поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом политик заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном Ивом Ле-Дрианом.
К теме Обратились к Россиии и Украине: Столтенберг с Блинкеном провели переговоры
На встрече иностранные чиновники обсудили российские войска у границы Украины. Они подчеркнули, что Кремль создает напряженность.
Диалог приобретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока,
– сказал Столтенберг.
Нормандский формат: последние новости
- В последний раз встреча лидеров нормандской четверки состоялась еще в декабре 2019 года. С этого времени Россия блокирует переговоры. Поэтому они проходят на уровне министров и советников и особого эффекта не дают.
- Кремль предложил провести встречу на уровне министров 11 ноября. Однако глава российского МИДа Сергей Лавров 8 ноября отказался участвовать в переговорах. Мол, нет согласованного итогового документа.
- Во Франции и Германии назвали такие действия "неправильной позицией", а спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кремль в очередной раз продемонстрировал, что именно он блокирует переговоры.
- Впоследствии, 17 ноября, российское министерство опубликовало конфиденциальную переписку Лаврова и его французского коллеги Жана Ива Ле-Дриана. Украинский чиновник Дмитрий Кулеба назвал это "попыткой окончательно добить нормандский формат".
Это может вас заинтересовать – НАТО впервые готовит для Путина мощные санкции: смотрите видео