Франция подчеркнула важность продолжать диалог о вступлении Украины в НАТО

Однако пока "рано делать окончательные выводы" относительно этого разговора. 10 декабря министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле-Дриан встретится с Энтони Блинкеном.

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Мы ведем постоянные обмены с США касательно ситуации вокруг Украины. Я встречусь сегодня вечером с Блинкеном в Ливерпуле, чтобы обсудить, особенно, и этот вопрос (членство Украины в НАТО – 24 канал),
– сказал французский министр.

В то же время глава минобороны Франции Флоранс Парли отметила важность непрерывно продолжать этот диалог.

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