Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 10 грудня він провів спільну пресконференцію з новим німецьким канцлером Олафом Шольцом.

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НАТО не піде на компроміси з Росією

Під час брифінгу 10 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів на питання журналістів щодо позиції Альянсу у питаннях відносин із Росією. Особливо в розрізі нещодавніх заяв із Кремля про те, що НАТО має "відкликати" свою обіцянку Україні 2008 року щодо її вступу у блок.

Ми збираємося сісти й поговорити з Росією, але не йти на компроміс щодо права кожної нації в Європі обирати свій власний шлях,

– сказав Столтенберг.

І додав, що позиція Альянсу щодо України залишається незмінною:

30 союзників (країн НАТО, – 24 канал) мають вирішити, коли Україна буде готова приєднатися до їхньої лінії, і ніхто інший.

Столтенберг окремо наголосив, що вибір суверенної країни в участі чи неучасті в будь-якому механізмі безпеки – це право цієї країни, закріплене у багатьох міжнародних документах. Які, зауважимо, підписувала й Росія.

Доречно нагадати, що:

Президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з Володимиром Зеленським 9 грудня, що членство України в НАТО – це питання тільки Києва та Альянсу.

А 10 грудня президент Зеленський сказав журналістам, що у питанні вступу в НАТО важлива тільки думка народу України. Хоча на шляху до Альянсу є перешкоди.

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