Про це Зеленський розповів в інтерв'ю. При цьому президент України погодився, що питання потенційного вступу України в Північноатлантичний альянс дуже дратує Путіна.

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Зеленський погодився, що питання НАТО дратує Путіна

Важливо, що думає народ України,

– запевнив Зеленський.

Щодо того, чи може членство України в НАТО стати ціною компромісу між Росією та США, то Зеленський каже, що Байден теж підтверджував публічно, що питання Альянсу – це питання вибору України.



При цьому, зауважив глава держави, Байден не додав, що, на жаль, вирішують не громадяни України.

Питання членства України в НАТО підіймали під час перемовин Путіна та Байдена

Зазначимо, що питання членства України в НАТО підіймали під час розмови 7 грудня Володимир Путін та Джо Байден. Путін казав, що Росія занепокоєна через наближення Альянсу до кордону Росії. Байден, своєю чергою, запевнив що питання членства в організації вирішують виключно члени Альянсу.

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Коротко про істерику Росії через Україну та НАТО:

За інформацією ЗМІ, Путін вимагав у Байдена гарантій щодо неприєднання України до НАТО.

У МЗС Росії заявили, що приєднання України до НАТО стане "червоною лінією".

У Держдепі США відмовились надавати гарантії щодо невступу України в НАТО. У відомстві зазначили, що країни самі визначають свою зовнішню політику.

Дивіться у "Зради та перемоги" про вимоги Путіна щодо України та НАТО: