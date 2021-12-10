При этом президент Украины согласился, что вопрос потенциального вступления Украины в Североатлантический альянс очень раздражает Путина.
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Зеленский согласился, что вопрос НАТО раздражает Путина
Важно, что думает народ Украины,
– заверил Зеленский.
Относительно того, может ли членство Украины в НАТО стать ценой компромисса между Россией и США, то Зеленский говорит, что Байден тоже публично подтверждал, что вопрос НАТО – это вопрос выбора Украины. При этом, отметил глава государства, Байден не добавил, что, к сожалению, решают не граждане Украины.
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