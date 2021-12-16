Речь идет о геополитической ситуации в мире. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Шанс может появиться в любое время, потому что может возникнуть "Черный лебедь" в международной политике, то есть какие-то события, которые абсолютно изменят расклад сил", – подчеркнула Маляр.

Готовность к вступлению в НАТО

По словам заместителя главы Минобороны, Украина должна ежедневно быть готовой к такому шансу. Сейчас внедряют ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

В этой сфере мы движемся по плану и даже опережаем в некоторых достижениях страны, которые уже являются членами НАТО,

– подчеркнула Маляр.

Важным моментом является заложенный оборонный бюджет Украины, который в 2021 году формировали по стандартам Альянса. Страны-участницы выделяют на вооружение почти 20% бюджета и Украина придерживается этой нормы.

Перенимают в Минобороны и стандарты НАТО по образованию и кадровому менеджменту. В частности относительно условий и стимулов для продвижения по военной карьере.

Сотрудничество с союзниками Украины

Украинские войска также проводят совместные учения со странами Организации Североатлантического договора, участвуют в совместных операциях. Часто представители Украины показывают результаты лучше тех, что у зарубежных коллег.

Наши силы специальных операций – это то, чем мы можем гордиться, как и Главным управлением разведки,

– заметила Маляр.

Сейчас Украина активно обменивается развединформацией с союзниками. Заместитель министра обороны подчеркнула, что украинцам есть чем удивить партнеров.

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