Через полторы минуты глава городского округа Джалалутдин Алирзаев отметился рядом "перлов". Видео распространяют российские СМИ.

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"Умерли по состоянию здоровья"

Глава городского округа в своей речи сказал, что ликвидированные оккупанты "вернулись на родину и умерли по состоянию здоровья". Кроме того, уничтоженные захватчики получили "орден Дружбы" за участие в войне, хотя на самом деле им преступное руководство страны-агрессора присвоило совсем другую награду.

Ну и не обошлось без упоминаний о "нацистах-фашистах". Повторяя традиционную мантру российской пропаганды, Алирзаев сказал, что российские оккупанты сейчас продолжают дело тех, кто воевал во Второй мировой войне, с момента окончания которой, как оговорился глава округа, прошел 81 год. Хотя на самом деле с момента окончания Второй мировой войны исполнилось 77 лет.

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Потери россиян в войне с Украиной

По состоянию на 127-й день полномасштабной войны России против Украины, российские оккупанты понесли колоссальные потери. Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 35 600 оккупантов. Кроме того, есть серьезные потери в технике, в частности:

танков – 1 573 единицы,

боевых бронированных машин – 3 726 единиц,

артиллерийских систем – 790 единиц,

реактивных систем залпового огня – 264 единицы,

средств ПВО – 104 единицы,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица,

крылатых ракет – 143 единицы,

кораблей / катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единицы,

специальной техники – 61 единица.

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