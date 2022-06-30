Инцидент произошел еще 25 июня. Предварительно, причиной пожара стал подержанный автомобиль, находившийся на борту корабля.

Япония расширит санкции против 160 организаций и физических лиц из России

Весь груз сгорел, японцы отказывалась тушить

Огонь вспыхнул на корабле "Ангара" водоизмещение которого составляет около 6 330 тонн. На борту перевозили 570 автомобилей из японского порта Фусики-Тояма в российский Владивосток. Однако огонь уничтожил все автомобили.

Однако все 25 членов экипажа остались в живых. Весь груз был застрахован. Вспыхнувшее судно зарегистрировано в африканской стране Сьерра-Леоне.

По данным СМИ, японская сторона восстановилась тушить российское судно.

Из-за пожара в Россию не удалось доставить 570 автомобилей. Это все произошло на фоне того, что из-за санкций производство автомобилей в стране-агрессоре существенно снизилось. К примеру, в мае 2022 года показатели производства автомобилей упали на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем россияне воруют украинское зерно

Пока за тысячи километров пылал корабль с автомобилями, российские кафиры на территории Украины готовились к вывозу угнанного зерна.

30 июня стало известно о вывозе из временно оккупированного Бердянска 7 тонн ворованного в Украину зерна. Куда его везут – неизвестно. Однако предатель и коллаборант Балицкий заявил, что зерно едет "в дружеские страны". Среди вариантов – в Сирию.

Интересно – российский диктатор Путин отметился заявлением об ударе по ТЦ в Кременчуге: смотрите видео