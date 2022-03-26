Оккупанты из северо-восточной части Кавказа получили безумный отпор от украинского сопротивления. Бойцы вражеской 128 бригады погибли.

Важно Россия на Донбассе за день потеряла 3 самолета и 8 танков, – ООС

От погибшей бригады остались документы, жетоны и немного оружия. Трофейный боезапас получат украинские военные.

Розбиті дагестанці

Трофейное оружие / Фото Последний Блокпост

Розбита бригада дагестанців

Документы разбитой бригады / Фото Последний Блокпост

Розбиті дагестанці

Жетоны погибших дагестанцев / Фото Последний Блокпост

128 бригада

Список личного состава дагестанцев / Фото Последний Блокпост

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