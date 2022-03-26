Окупанти з північно-східної частини Кавказу отримали шалений відсіч від українського спротиву. Бійці ворожої 128 бригади загинули.

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Від загиблої бригади залишилися документи, жетони та трохи зброї. Трофейний боєзапас отримають українські військові.

Розбиті дагестанці

Трофейна зброя / Фото Останній блокпост

Розбита бригада дагестанців

Документи розбитої бригади /Фото Останній Блокпост

Розбиті дагестанці

Жетони загиблих дагестанців / Фото Останній Блокпост

128 бригада

Список особового складу дагестанців / Фото Останній Блокпост

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