Окупанти з північно-східної частини Кавказу отримали шалений відсіч від українського спротиву. Бійці ворожої 128 бригади загинули.
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Від загиблої бригади залишилися документи, жетони та трохи зброї. Трофейний боєзапас отримають українські військові.
Трофейна зброя / Фото Останній блокпост
Документи розбитої бригади /Фото Останній Блокпост
Жетони загиблих дагестанців / Фото Останній Блокпост
Список особового складу дагестанців / Фото Останній Блокпост
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