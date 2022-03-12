Как сообщил боец ​​"Азова" с псевдо "Тавр", который принимает участие в боях за город, по состоянию на 12 марта россияне больше 25 раз пытались прорывать первую линию обороны города, несколько из них имели успех, однако линия восстанавливалась силами резервов "Азова", морской пехоты и группы "Медведи".

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Почти уничтожена 150-я мотострелковая дивизия Вооруженных сил России. 9 полк так называемой ДНР – почти вся техника уничтожена или повреждена. В связи с этим противник бросил все свои резервы в направлении Мариуполя и стойко решил закидывать город мобилизованным "мясом". 12 суток без остановки "Азов" уничтожает врага в полном окружении. За все время мы уничтожили больше 21 танка, 7 "Тайфунов", 11 "Тигров", 17 БМП, 9 МТЛБ,

– рассказал "Тавр".

Кроме того, по его словам, бойцы повредили и вывели из боеготовности 11 БМП, 12 БТР, 13 "Тигров", 9 единиц гусеничной техники, 6 танков и 4 Су-25. Уничтожены больше батальона пехоты со спецподразделениями 346 и 22 бригад ГРУ. Также защитникам Мариуполя удалось захватить 6 танков Т-72.

При этом, по словам "Тавра", цифры не точные, потому что много информации не поступает из-за неустанных боев.

Каждый солдат на позиции всегда спрашивает информацию о Киеве, Харькове, Херсоне, Бердянске. Даже в сложной ситуации бойцы волнуются за гражданское население и всю Украину больше, чем за себя,

– подчеркнул он.

"Тавр" также добавил, что сейчас подразделение нуждается в поддержке, чтобы продолжать эффективно противодействовать оккупантам. "Дайте боекомплект, позвольте наступать и мы будем убивать их тысячами", – сказал он.

Вместе с тем, заместитель командира полка "Азов" друг "Калина" записал обращение по поводу ситуации в Мариуполе. В нем он призвал политическое руководство страны как можно быстрее эвакуировать гражданское население на неоккупированную территорию Украины. По его словам, также можно понять, что подразделение нуждается в поддержке.

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Кстати, советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что оккупанты переносят опыт Сирии на Украину.

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"Главная болезненная точка – Мариуполь. Мариуполь стирают с лица земли. Они делают из Мариуполя Алеппо. Это показательный город, на который они собираются указывать и говорить: "Вы же не хотите, как в Мариуполе?", – сказал Арестович.

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