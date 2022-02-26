Украинские защитники оказывают жесткое сопротивление оккупантам. Враги несут сокрушительные потери.
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Депутат КПРФ призвал прекратить войну
По словам Матвеева, он считает, что войну России против Украины необходимо немедленно прекратить.
Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну,
– подчеркнул депутат.
Матвеев отметил, что Россия должна была стать "щитом, чтобы не бомбили Донбасс". По словам депутата, он не голосовал за то, чтобы сейчас обстреливали Киев.
Заметьте, дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета также выступила против войны в Украине. Девушка опубликовала в своем инстаграме сторис с хештегом "НЕТВОЙНЕ". Однако буквально через несколько часов она его удалила.
Кроме этого, известные российские писатели, журналисты и режиссеры тоже призвали остановить войну. Они подчеркнули, что такие действия Кремля – это позор.
Россияне в разных городах начали выходить на митинги, чтобы поддержать Украину. Силовики государства-агрессора 24 февраля задержали более 1 600 человек.
Депутат призвал прекратить войну против Украины / Скриншот из твитера Матвеева
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