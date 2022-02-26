Украинские защитники оказывают жесткое сопротивление оккупантам. Враги несут сокрушительные потери.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий

Депутат КПРФ призвал прекратить войну

По словам Матвеева, он считает, что войну России против Украины необходимо немедленно прекратить.

Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну,

– подчеркнул депутат.

Матвеев отметил, что Россия должна была стать "щитом, чтобы не бомбили Донбасс". По словам депутата, он не голосовал за то, чтобы сейчас обстреливали Киев.

Заметьте, дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета также выступила против войны в Украине. Девушка опубликовала в своем инстаграме сторис с хештегом "НЕТВОЙНЕ". Однако буквально через несколько часов она его удалила.

Кроме этого, известные российские писатели, журналисты и режиссеры тоже призвали остановить войну. Они подчеркнули, что такие действия Кремля – это позор.

Россияне в разных городах начали выходить на митинги, чтобы поддержать Украину. Силовики государства-агрессора 24 февраля задержали более 1 600 человек.



Депутат призвал прекратить войну против Украины / Скриншот из твитера Матвеева

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.