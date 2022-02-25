Елизавета Пескова выложила в сторис инстаграма хэштег "Нет войне!”.
К теме СБУ задержала псевдо журналиста и 4 корректировщиков огня: действовали в разных регионах
Ранее девушка была вынуждена закрыть комментарии под постами из-за угроз в ее адрес.
Сториз Елизаветы Песковой в Инстаграме / Скриншот
Отметим, что известные российские писатели, журналисты и режиссеры призывают остановить войну с Украиной. Они отмечают, что такие действия Кремля – позор.
Кроме того, 24 февраля россияне в разных городах начали выходить на митинги против войны. Силовики государства-агрессора начали задерживать их. Изначально сообщалось, что арестовали более 150 человек.
Добавим, что утром 24 февраля Россия напала на Украину. С 5:00 Начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах Украины. Верховная Рада ввела в стране военное положение. За это проголосовали 300 нардепов. С тех пор не прекращаются бои во многих регионах. Вооруженные силы дают отпор атакам России. Армия врага несет потери.