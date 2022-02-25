Елизавета Пескова выложила в сторис инстаграма хэштег "Нет войне!”.

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Ранее девушка была вынуждена закрыть комментарии под постами из-за угроз в ее адрес.



Сториз Елизаветы Песковой в Инстаграме / Скриншот

Отметим, что известные российские писатели, журналисты и режиссеры призывают остановить войну с Украиной. Они отмечают, что такие действия Кремля – позор.

Кроме того, 24 февраля россияне в разных городах начали выходить на митинги против войны. Силовики государства-агрессора начали задерживать их. Изначально сообщалось, что арестовали более 150 человек.

Добавим, что утром 24 февраля Россия напала на Украину. С 5:00 Начались обстрелы стратегических объектов почти во всех регионах Украины. Верховная Рада ввела в стране военное положение. За это проголосовали 300 нардепов. С тех пор не прекращаются бои во многих регионах. Вооруженные силы дают отпор атакам России. Армия врага несет потери.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!