А вот в Киеве спецслужба обнаружила гражданина, который представлялся иностранным журналистом. Однако во время общения со служащими, однако оказалось, что он собирал информацию о размещении украинских военных. Эту оперативную информацию обнародовали 25 февраля.

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Больше не смогут нанести вред

Корректировщиков вражеского огня задержали на Харьковщине. Они делали все, чтобы артиллерия армии оккупантов хоть чуточку точнее стреляла. Однако, к счастью, эти люди больше не смогут ничего корректировать. Пока служащие не сообщили, гражданами какой страны были эти преступники.

А вот насчет псевдожурналиста рассказали больше деталей. Мужчина представлялся иностранным журналистом, но даже не имел никакого удостоверения. А вот самое интересное обнаружили уже во время осмотра его телефона. Там было немало фотографий размещения позиций наших защитников.

Агенты оккупантов ставят люминесцентные метки

В СБУ отметили, что контрразведывательные мероприятия ведут совместно с ВСУ и теробороной. Ведь сейчас только единство может помочь защитить Украину от врага.

Сейчас идет активное выявление вражеских агентов, которые ставят люминесцентные метки в разных регионах страны. Сейчас уже окончательно установили, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах "Premise".

На это указывают задержания в Стрые и других городах страны. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц, служащие просят сразу проверять их мобильные телефоны. После этого нужно немедленно сообщать о злоумышленниках в силовые структуры.



Бдительность помогает бороться против диверсий / Инфографика 24 канала

Важно! Вооруженные силы Украины неустанно дают достойный отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают сокрушительные санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Читайте полный текст сообщения из телеграма СБУ:

Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по всей Украине, выявляет диверсантов, агентов спецслужб РФ и приспешников врага, защищает кибер- и информационное пространство, опровергает фейки. Эта работа ведется совместно с Вооруженными Силами Украины, представителями территориальной обороны. Вместе делаем все, чтобы защитить Украину от врага!

Поэтому будем в онлайн-режиме информировать вас об актуальных новостях:

Сегодня в Киеве СБУ задержала гражданина, который представлялся иностранным журналистом. В то же время никакого подтверждения этому он предоставить не смог, а при обыске в его телефоне были найдены фотографии размещения позиций украинских войск.

На Харьковщине сотрудники СБУ задержать четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии.

Продолжается дальнейшее выявление вражеских агентов, которые ставят люминесцентные метки в разных регионах страны. Определено, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах Premise. Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц просьба проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом в силовые структуры.

Продолжаем борьбу!

Защитим Украину вместе!