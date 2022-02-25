А вот в Киеве спецслужба обнаружила гражданина, который представлялся иностранным журналистом. Однако во время общения со служащими, однако оказалось, что он собирал информацию о размещении украинских военных. Эту оперативную информацию обнародовали 25 февраля.
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Больше не смогут нанести вред
Корректировщиков вражеского огня задержали на Харьковщине. Они делали все, чтобы артиллерия армии оккупантов хоть чуточку точнее стреляла. Однако, к счастью, эти люди больше не смогут ничего корректировать. Пока служащие не сообщили, гражданами какой страны были эти преступники.
А вот насчет псевдожурналиста рассказали больше деталей. Мужчина представлялся иностранным журналистом, но даже не имел никакого удостоверения. А вот самое интересное обнаружили уже во время осмотра его телефона. Там было немало фотографий размещения позиций наших защитников.
Агенты оккупантов ставят люминесцентные метки
В СБУ отметили, что контрразведывательные мероприятия ведут совместно с ВСУ и теробороной. Ведь сейчас только единство может помочь защитить Украину от врага.
Сейчас идет активное выявление вражеских агентов, которые ставят люминесцентные метки в разных регионах страны. Сейчас уже окончательно установили, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах "Premise".
На это указывают задержания в Стрые и других городах страны. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц, служащие просят сразу проверять их мобильные телефоны. После этого нужно немедленно сообщать о злоумышленниках в силовые структуры.
Бдительность помогает бороться против диверсий / Инфографика 24 канала
Читайте полный текст сообщения из телеграма СБУ:
Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по всей Украине, выявляет диверсантов, агентов спецслужб РФ и приспешников врага, защищает кибер- и информационное пространство, опровергает фейки. Эта работа ведется совместно с Вооруженными Силами Украины, представителями территориальной обороны. Вместе делаем все, чтобы защитить Украину от врага!
Поэтому будем в онлайн-режиме информировать вас об актуальных новостях:
Сегодня в Киеве СБУ задержала гражданина, который представлялся иностранным журналистом. В то же время никакого подтверждения этому он предоставить не смог, а при обыске в его телефоне были найдены фотографии размещения позиций украинских войск.
На Харьковщине сотрудники СБУ задержать четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии.
Продолжается дальнейшее выявление вражеских агентов, которые ставят люминесцентные метки в разных регионах страны. Определено, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах Premise. Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц просьба проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом в силовые структуры.
Продолжаем борьбу!
Защитим Украину вместе!