А ось у Києві спецслужба виявила громадянина, який представлявся іноземним журналістом. Проте під час спілкування зі службовцями, однак виявилося, що він збирав інформацію про розміщення українських військових. Цю оперативну інформацію оприлюднили 25 лютого.

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Більше не зможуть завдати шкоди

Коригувальників ворожого вогню затримали на Харківщині. Вони робили все, щоб артилерія армії окупантів бодай трішки точніше стріляла. Проте, на щастя, ці особи більше не зможуть коригувати нічого. Наразі службовці не повідомили, громадянами якої країни були ці злочинці.

А ось щодо псевдожурналіста розповіли більше деталей. Чоловік представлявся іноземним журналістом, але навіть не мав жодного посвідчення. А ось найцікавіше виявили вже під час огляду його телефону. Там було чимало фотографій розміщення позицій наших захисників.

Агенти окупантів ставлять люмінесцентні мітки

В СБУ наголосили, що контррозвідувальні заходи ведуть спільно зі ЗСУ та теробороною. Адже зараз лише єдність може допомогти захистити Україну від ворога.

Наразі триває активне виявлення ворожих агентів, які ставлять люмінесцентні мітки у різних регіонах країни. Наразі вже остаточно встановили, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise".

На це вказують затримання в Стрию та інших містах країни. Тому у випадку громадського затримання таких осіб, службовці просять одразу перевіряти їхні мобільні телефони. Після цього потрібно негайно повідомляти про зловмисників у силові структури.



Пильність допомагає боротися проти диверсій / Інфографіка 24 каналу

Важливо! Збройні сили України невпинно дають гідну відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Читайте повний текст допису з телеграму СБУ:

Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи по всій Україні, виявляє диверсантів, агентів спецслужб РФ та поплічників ворога, захищає кібер- та інформаційний простір, спростовує фейки. Ця робота ведеться спільно зі Збройними Силами України, представниками територіальної оборони. Разом робимо все, аби захистити Україну від ворога!

Тож будемо в онлайн-режимі інформувати вас про актуальні новини:

Сьогодні в Києві СБУ затримала громадянина, який представлявся іноземним журналістом. Водночас жодного підтвердження цьому він надати не зміг, а при обшуку в його телефоні було знайдено фотографії розміщення позицій українських військ.

На Харківщині співробітники СБУ затримати чотирьох корегувальників вогню ворожої артилерії.

Триває подальше виявлення ворожих агентів, які ставлять люмінесцентні мітки у різних регіонах країни. Визначено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах Premise. Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому у випадку громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони й повідомляти про це силові структури.

Продовжуємо боротьбу!

Захистимо Україну разом!