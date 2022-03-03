Зеленский убежден, что на захвате Украины российские власти не остановятся.

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"После Украины, если нас не станет, не дай Бог, дальше будет Латвия, Литва, Эстония, Молдова. Дальше будет Грузия, Польша. И так они будут идти к Берлинской стене", – заявил Зеленский во время общения с журналистами.

Стоит напомнить, что Владимир Путин сам неоднократно заявлял, что считает развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой. И видит себя "собирателем земель". Поэтому после Украины он действительно может осуществить попытки захватить те страны, которые были под советской оккупацией.

Пока же украинцы защищают свою страну. Но Украина нуждается в поддержке международных партнеров. И благодарит тех, кто эту помощь оказывает.

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