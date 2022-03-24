В результате удачной операции наши ВСУ уничтожили по меньшей мере два вражеских бронеавтомобиля "Тигр", а также танк и "КамАЗ" российской орды.

На тему ВСУ частично уничтожили и захватили колонну снабжения российских оккупантов на севере

Об очередном успехе защитников Северщины сообщили в оперативном командовании "Север".

Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убегут,

– заверили в "Севере".

Там также показали фото точной работы украинских военных по вражеской колонне.

ВСУ в очередной раз разбили технику орков / Фото командования "Север"

Тем временем в России пытаются скрыть реальные потери среди своей армии. Но даже пропаганда дает сбои.