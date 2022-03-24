Унаслідок вдалої операції наші ЗСУ знищили щонайменше два ворожі бронеавтомобілі "Тигр", а також танк та "КамАЗ" російської орди.

До теми ЗСУ частково знищили та захопили колону забезпечення російських окупантів на півночі

Про новий успіх захисників Сіверщини повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко вони не втечуть,

– запевнили в "Півночі".

Там також показали фото влучної роботи українських військових по ворожій колоні.

ЗСУ вчергове розбили техніку орків / Фото командування "Північ"

Тим часом на Росії намагаються приховати реальні втрати серед своєї армії. Але навіть пропаганда дає збої.

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