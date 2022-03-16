Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

К теме Сенат США единогласно провозгласил Путина военным преступником

По его словам, в перспективе историю Слободана Милошевича никто не отменял.

Справка. В 2002 году бывший президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич предстал перед Международным трибуналом в Гааге по обвинениям в преступлениях против человечности, геноциде и военных преступлениях, совершенных во время Боснийской и Косовской войн.

Он несколько лет скрывался в Сербии, пока его не отдали в Гаагу. Как отметил Денисенко, такие же примеры были и в других странах.

Поэтому в этом случае (относительно Путина – 24 канал) тот, кто говорит, что это далекое будущее – ничего страшного. Это далекое, но реалистичное будущее,

– подчеркнул советник министра.