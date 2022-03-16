Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у перспективі історію Слободана Мілошевича ніхто не скасовував.

Довідка. У 2002 році колишній президент Югославії й Сербії Слободан Мілошевич постав перед Міжнародним трибуналом у Гаазі за звинуваченнями у злочинах проти людяності, геноциді й військових злочинах, здійснених під час Боснійської та Косовської воєн.

Він кілька років ховався у Сербії, поки його не віддали у Гаагу. Як зауважив Денисенко, такі ж приклади були й в інших країнах.

Тому у цьому випадку (щодо Путіна – 24 канал) той, хто говорить, що це далеке майбутнє – нічого страшного. Це далеке, але реалістичне майбутнє,

– наголосив радник міністра.

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