Також сенатори вимагають розслідування щодо Путіна та його режиму. Мовиться, ясна річ, про злочин вторгнення Росії в Україну.
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Путін – військовий злочинець
У Сенаті США 15 березня пізно ввечері ухвалили примітну резолюцію, причому одноголосно (з цілковитою підтримкою обох партії – демократів та республіканців). У документі мовиться, що:
- Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини, злочини проти людства", які здійснюють російські війська під керівництвом Володимира Путіна в Україні.
- Сенатори також закликають міжнародні кримінальні суди розслідувати злочини Путіна, його ради безпеки та військових командирів.
Ці звірства заслуговують на розслідування як воєнні злочини,
– сказав лідер більшості Сенату Чак Шумер.
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