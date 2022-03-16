Також сенатори вимагають розслідування щодо Путіна та його режиму. Мовиться, ясна річ, про злочин вторгнення Росії в Україну.

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Путін – військовий злочинець

У Сенаті США 15 березня пізно ввечері ухвалили примітну резолюцію, причому одноголосно (з цілковитою підтримкою обох партії – демократів та республіканців). У документі мовиться, що:

Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини, злочини проти людства", які здійснюють російські війська під керівництвом Володимира Путіна в Україні.

Сенатори також закликають міжнародні кримінальні суди розслідувати злочини Путіна, його ради безпеки та військових командирів.

Ці звірства заслуговують на розслідування як воєнні злочини,

– сказав лідер більшості Сенату Чак Шумер.

Зауважимо, резолюція Сенату – не закон. Але є значним виявом тиску законодавців на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб той став на ще жорсткішу позицію проти агресії Путіна.

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