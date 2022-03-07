Перед допросом пилоту дали позвонить жене. Он попросил ее передать россиянам, чтобы те больше не стреляли по мирным жителям.

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Допрос пилота

Мужчина рассказал, что его командующий дал приказ бомбить мирные города. Он отправлял координаты для бомбардировки.

Пилота спросили, понимал ли он, что внизу светомаскировка, поэтому под самолетами могли быть гражданские. Тот хладнокровно ответил: "я работаю по координатам".

Пилот вылетал между Изюмом и Балаклеей, а также возле Харькова.

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