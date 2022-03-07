Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения.
К теме В Харькове удалось задержать одного из двух пилотов российского истребителя
Что узнали правоохранители
- Задержанный пилот лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей.
- Он сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.
Захватчика передали для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова.
Что известно о деле
Пилотов вражеского самолета было двое, оба живы. Одному до сих пор удается скрываться в городе. Сейчас правоохранители его ищут.
Напомним, что самолет, о котором говорится – Су-25. Утром 6 марта силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили его, но пилотам удалось катапультироваться.
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