Ночью 7 марта военные Нацгвардии задержали одного из двух пилотов российского истребителя. Враги смогли катапультироваться после сбития их самолета накануне.

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Что известно о захватчике

В штабе обороны Харькова сообщили, что задержанный российский пилот является заместителем командира авиационного полка.

Его передали в один из районных отделов полиции в Харькове. А вот другой сбитый оккупант скрывается в городе.

Вероятно, одет в форму летного состава Вооруженных сил России. Просим местное население оказать помощь при задержании пилота,

– призывают в штабе.

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