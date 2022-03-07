Министр обороны Алексей Резников не стал комментировать поставки оружия и боеприпасов в Украину.

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"Это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте – есть существенный прогресс", – заверил он.

Кроме того, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тысяч шлемов и бронежилетов для наших военных.

Мы "перехватываем" у поставщиков уже пошитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно бить врага,

– написал Резников.

Министр добавил, что Минобороны уже получило более 20 тысяч обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от российских нацистов на украинском фронте.

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