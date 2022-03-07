Міністр оборони Олексій Резніков не став коментувати поставки зброї та боєприпасів до України.

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"Це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте - є суттєвий прогрес", – запевнив він.

Окрім того, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тисяч шоломів та бронежилетів для наших військових..

Ми "перехоплюємо" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть одягнені у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога,

– написав Резніков.

Міністр додав, що Міноборони вже отримало понад 20 тисяч звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті.

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