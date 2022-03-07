Об этом на своей фейсбук-странице сообщил министр обороны Алексей Резников. Соответствующее сообщение он опубликовал утром 7 марта.

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Россияне будут атаковать, но получат отпор

Резников пояснил, что сейчас захватчики пытаются сконцентрировать силы и средства для новых атак. По его словам, прежде всего враг будет целиться на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор,

– заверил украинский чиновник.

Министр подчеркнул, что Украина использует каждую минуту, чтобы укрепить свою оборону. Все усилия круглосуточно направлены на то, чтобы обеспечить потребности защитников и защитниц.

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