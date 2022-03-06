Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Важно С начала войны более 350 мирных украинцев погибли, 700 – ранены, – ООН

Глава украинского минобороны констатировал, что Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения.

Они (оккупанты – 24 канал) пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не выйдет. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне – обычные террористы. А террористы будут уничтожены,

– отметил Резников.

Он добавил, что враг сопротивляется, но Украина делает все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи.

"Мы никого не бросим и очень скоро вернемся", – подытожил глава Минобороны.