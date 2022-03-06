Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Важливо Від початку війни понад 350 мирних українців загинули, 700 – поранені, – ООН

Очільник українського міноборони констатував, що Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри.

Вони (окупанти – 24 канал) прийшли нищити нашу країну, нищити наш народ. У них нічого не вийде. Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни – звичайні терористи. А терористи будуть знищені,

– зазначив Резніков.

Він додав, що ворог чинить опір, але Україна робить все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з-під обстрілів, забезпечити підвіз гуманітарної допомоги.

"Ми нікого не кинемо і дуже скоро повернемось", – підсумував глава Міноборони.

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