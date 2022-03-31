Пленный: У нас ни патронов, ничего не было

Россия мобилизовала в свою армию студентов вузов из оккупированного Донбасса. Один из пленных заявил, что после боевой тревоги им выдали оружие в городе Макеевка.

К слову Раскололся сразу, – военный о подполковнике из России, которого поймали в белье ВСУ

По словам пленного, военные получили только автоматы и штыки.

У нас ни патронов, ничего не было. Просто 4 магазина, автоматы и штыки. Больше ничего не было,

– сказал один из пленных.

Далее слово взял 19-летний Васильченко Владислав Игоревич, который родом из Макеевки и учился в Донецке. По его словам, мобилизованных солдат посадили в поезд, где показали, как собирать оружие.

Он заявил, что выданное оружие было ржавым и рассыпалось в руках.

Большинство оружия было ржавым. Есть пример у одного парня. Он вытащил пружину из ствольного короба... Она настолько ржавая была, что распалась у него в руках. Вот такое оружие нам выдали,

– рассказал пленный Васильченко.

Кстати – Сил недостаточно: Гиркин признает, что они проигрывают: смотрите видео