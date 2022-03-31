Полонений: У нас ні патронів, нічого не було

Росія мобілізувала до свого війська студентів вишів з окупованого Донбасу. Один з полонених заявив, що після бойової тривоги їм видали зброю у місті Макіївка.

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За словами полоненого, військові отримали тільки автомати й багнети.

У нас ні патронів, нічого не було. Просто 4 магазини, автомати й багнети. Більше нічого не було,

– сказав один з полонених.

Далі слово взяв 19-річний Васильченко Владислав Ігорович, який родом з Макіївки і навчався у Донецьку. За його словами, мобілізованих солдатів посадили в поїзд, де показали, як збирати зброю.

Він заявив, що видана зброя була ржавою і розсипалася у руках.

Більшість зброї була ржавою. Є приклад в одного хлопця. Він витягнув пружину зі ствольного короба... Вона настільки ржава була, що розпалася у нього в руках. Ось таку зброю нам видали,

– розповів полонений Васильченко.

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