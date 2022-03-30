Про це ексклюзивно в ефірі 24 каналу розповів Ярослав Галас – військовий 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. За його словами, Україна отримала цінну інформацію від ворога.

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Військовий: Окупанти кинули дуже великі сили, щоб його звільнити

Галас пояснив, що історією окупанта в білизні ЗСУ навіть цікавились закордонні телеканали. Вочевидь окупанти або знайшли склад спорядження ЗСУ, або окреме спорядження певного бійця і побачили, що це за якістю набагато краще, аніж російське.

Він розколовся одразу. Розповів досить цінні відомості, оскільки перебував на такому високому рівні й мав інформацію, яка дуже знадобилась і ще знадобиться нашим ЗСУ,

– запевнив український військовий.

Він також зазначив, що це справді кумедний нюанс, але підполковник досить така велика риба. Загарбник же безпосередньо доповідав командувачу 52 російської армії.

"Вони дуже великі сили кинули, щоб його звільнити. Навіть авіацію залучили, але без успіху", – поділився деталями боєць з України.