В интервью он подчеркнул, что Украине никто ничего не должен. В то же время, он отметил, что определенные промедления имеют негативные последствия и для самих стран-союзников.

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Партнеры получают обратную связь

Дело в том, что на территории нашей страны в боевых условиях используется большое количество оружия Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, других стран. И учтите, что наши военные могут дать оценку тем или иным военным изделиям. Те, кто их производят, имеют обратную связь,

– подчеркнул он.

По словам Данилова, это позволяет им понять, где они более перспективны, лучше других производителей. И если немцы, а вопрос был о передаче дальнобойных ракет TAURUS, не будут участвовать, то "германский оборонный промышленный комплекс в ближайшее время может остаться тогда и без заказов".

Его также спросили, что происходит с передачей ракет ATACMS. Секретарь СНБО отметил, что Украина очень хотела бы, чтобы поставки состоялись немедленно, если не вчера. Но следует понимать, что каждая страна имеет свои процессы. В то же время он убежден, что Украина получит эти ракеты.

Давайте еще раз немного подождем. Я хочу всем нам напомнить, что когда только начиналась война, у нас было четыре волшебных слова: NLAW, Javelin, Stinger и Bayraktar. И больше, кроме этих четырех слов относительно помощи, которая в то время нам не в больших количествах предоставлялась, мы с вами не знали. Patriot – это вообще была фантастика,

– напомнил он.

Почему партнеры не спешат

Прежде всего, Данилов отметил, что каждая страна имеет свои процессы. Кроме того, "нам никто ничего не должен". Он подчеркнул, что не бывает так, чтобы нам отдали сразу и все. Прежде всего потому, что к процессу привлечены налогоплательщики, за чей счет обеспечивают Украину оружием. С ними, объясняет он, нужно разговаривать и такие разговоры и объяснения ведутся постоянно.

Там сейчас один человек (Дональд Трамп – 24 Канал) в Соединенных Штатах рассказывает, что если он выиграет выборы, то сразу все наше отдаст России. Вы так можете доиграться, что Россия у вас и Аляску заберет. Поэтому я бы очень осторожен был вообще в этих вещах, когда начинают торговать чужим. Своим торгуйте, нашим не надо,

– добавил он.

В то же время секретарь СНБО отметил, что Украине сейчас необходима F-16. С помощью этих западных истребителей удастся перехватить инициативу в воздухе в России.