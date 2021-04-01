Недалеко от границы со Словакией на Закарпатье дальнобойщики подрались на трассе. Водитель одной фуры якобы хотел проехать без очереди через границу, потому что договорился с пограничником.

Инцидент произошел 31 марта возле знака "Ужгородский район". Участниками драки стали немало дальнобойщиков. К теме Отказались выпить: под Мюнхеном поляки избили украинских дальнобойщиков Детали драки между дальнобойщиками Очевидцы сняли драку на видео. По их словам, это последствия того, что пограничники за взятки пропускают фуры без очереди. Речь идет о пункте пропуска "Ужгород". Случаи с дальнобойщиками: последние новости В Одессе 31 марта поймали водителя фуры на мелком нарушении. Однако оказалось, что он находился в нетрезвом состоянии.

Возле Кракова 9 марта задержали пьяного 32-летнего дальнобойщика львовской транспортной компании. Он выпил прямо за рулем бутылку водки.

В Германии задержали украинца, который управлял фурой на грани алкогольной комы.