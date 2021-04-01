Неподалік від кордону зі Словаччиною на Закарпатті далекобійники побились на трасі. Водій однієї фури начебто хотів проїхали без черги через кордон, бо домовився із прикордонником.

Інцидент трапився 31 березня біля знаку "Ужгородський район". Учасниками бійки стало чимало далекобійників. До теми Відмовилися випити: під Мюнхеном поляки побили українських далекобійників Деталі бійки між далекобійниками Очевидці зняли на відео бійку. За їх словами, це наслідки того, що прикордонники за хабарі пропускають фури без черги. Мовиться про пункт пропуску "Ужгород". Випадки з далекобійниками: останні новини В Одесі 31 березня спіймали водія фури на дрібному порушенні. Однак виявилось, що він перебував в нетверезому стані.

Біля Кракова 9 березня затримали п'яного 32-річного далекобійника львівської транспортної компанії. Він випив просто за кермом пляшку горілки.

У Німеччині затримали українця, який керував фурою на межі алкогольної коми.