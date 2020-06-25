Поблизу німецького Мюнхена польські далекобійники побили двох українських. Причиною агресії зі сторони поляків стало те, що далекобійники з України відмовилися випити з ними горілки.

За відмову випити вирішили побити

Постраждали внаслідок прикрого інциденту 47-річний та 60-річний водії вантажівки з України, повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Читайте також У Ґданську агресивний поляк напав на українця, який виявився борцем

Вони сиділи у відпочинковій зоні на лавці. До них підійшов 40-річний поляк та запропонував разом випити горілки. Українці відмовилися від пропозиції. У відповідь поляк напав на них з арматурою.

Далекобійники втекли від агресивного чоловіка у свій транспорт. Однак на підмогу нападнику прийшов його приятель. Разом вони витягли з кабіни одного з українських водіїв. А тоді побили його ногами та намагалися задушити рушником.

Українець у лікарні, поляки – під вартою

Потерпілого українця госпіталізували. Зловмисників затримали, наразі вони перебувають під вартою. За попередньою версію, на час нападу вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.