У Ґданську агресивний поляк напав на українця, який виявився борцем

У польському Ґданську місцевий житель ображав та хотів побити українця через його національність. Однак поляк натрапив на борця, який зумів постояти за себе.

Поляк спровокував конфлікт

Інцидент стався в одному з магазинів Ґданська, повідомляє Trojmiasto.pl.

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Поліцейські опитали свідків, переглянули відео з камер спостереження магазину. Вони дійшли висновку, що конфлікт спровокував 27-річний поляк.

Він стояв у черзі до каси, коли почув українську мову. Недоброзичливець спершу почав ображати українця через його національність, а згодом вдарив.

Він звернувся до нього вульгарно та звинуватив працівників магазину в тому, що вони обслуговують українця,

– розповіли у міській комендатурі.

Українець не дав себе образити

Чоловік спершу не реагував на гострі напади та не підтримував конфлікт. Однак зловмисник ставав все агресивнішим.

Він напав на жертву, але завдяки своїм вмінням українець його швидко переміг,

– додали у комендатурі.

Згодом виявилося, що українець багато років навчався боротьби. Тому зміг швидко дати відсіч. Однак поляк не заспокоївся навіть після приїду поліцейських. Він далі поводився агресивно і почав ображати навіть правоохоронців.

Що загрожує зловмиснику

Прокуратура висунула 27-річному поляку обвинувачення. Його судитимуть за двома статтями – за публічні образи на національному ґрунті, а також за образу поліцейських.

Він визнав свою вину і погодився на покарання. Упродовж 10 місяців він безкоштовно виконуватиме громадські роботи.