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В Гданьске агрессивный поляк напал на украинца, который оказался борцом

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В Гданьске поляк напал на украинца: тот оказался борцом
У Ґданську агресивний поляк напав на українця, який виявився борцем / trojmiasto.pl

В польском Гданьске местный житель оскорблял и пытался избить украинца за его национальность. Однако поляк наткнулся на борца, который сумел постоять за себя.

Поляк спровоцировал конфликт

Инцидент произошел в одном из магазинов Гданьска, сообщает Trojmiasto.pl.

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Полицейские опросили свидетелей, просмотрели видео с камер наблюдения магазина. Они пришли к выводу, что конфликт спровоцировал 27-летний поляк.

Он стоял в очереди в кассу, когда услышал украинский язык. Недоброжелатель сначала начал оскорблять украинца за его национальность, а потом ударил.

Он обратился к нему вульгарно и обвинил работников магазина в том, что они обслуживают украинца,
– рассказали в городской комендатуре.

Украинец не дал себя обидеть

Мужчина сначала не реагировал на острые приступы и не поддерживал конфликт. Однако злоумышленник становился все агрессивнее.

Он напал на жертву, но благодаря своим умениям украинец его быстро победил,
– добавили в комендатуре.

Впоследствии оказалось, что украинец много лет учился борьбе. Поэтому смог быстро дать отпор. Однако поляк не успокоился даже после приезда полицейских. Он дальше вел себя агрессивно и начал оскорблять даже правоохранителей.

Что грозит злоумышленнику

Прокуратура выдвинула 27-летнему поляку обвинения. Его будут судить по двум статьям – за публичные оскорбления на национальной почве, а также за оскорбление полицейских.

Он признал свою вину и согласился на наказание. В течение 10 месяцев он будет бесплатно выполнять общественные работы.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Полиция Новости Польши
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