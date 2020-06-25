Вблизи немецкого Мюнхена польские дальнобойщики избили двух украинских. Причиной агрессии со стороны поляков стало то, что дальнобойщики из Украины отказались выпить с ними водку.

За отказ выпить решили избить

Пострадали в результате досадного инцидента 47-летний и 60-летний водители грузовика из Украины, сообщает Suddeutsche Zeitung.

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Они сидели в зоне отдыха на скамейке. К ним подошел 40-летний поляк и предложил вместе выпить водку. Украинцы отказались от предложения. В ответ поляк напал на них с арматурой.

Дальнобойщики убежали от агрессивного мужчины в свой транспорт. Однако на подмогу нападавшему пришел его приятель. Вместе они вытащили из кабины одного из украинских водителей. А потом избили его ногами и пытались задушить полотенцем.

Украинец в больнице, поляки – под стражей

Пострадавшего украинца госпитализировали. Злоумышленников задержали, сейчас они находятся под стражей. По предварительной версии, во время нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения.